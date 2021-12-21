TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kurdaki düşüşler akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına yansımalı" - Haberler Ekonomi
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kurdaki düşüşler akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına yansımalı"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, döviz kurlarındaki düşüşlerin akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına da yansıması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, döviz kurlarındaki düşüşlerin akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına da yansıması gerektiğini bildirdi.

Çelik, döviz kurlarındaki gerilemenin hayvancılık sektörüne yönelik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurun yükselmesiyle prim yapmak isteyenlere fırsat verilmemesinin önemine işaret eden Çelik, "Kurun düşmesinden ziyade yükselen fiyatların tekrardan düşmesini ve normale dönmesini talep ediyoruz. Kurdaki düşüşlerin akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına da yansımasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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