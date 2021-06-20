TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kurbanlıkların TÜRKVET'e kayıtlı hayvanlardan seçilmesini istedi
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kurbanlıkların TÜRKVET'e kayıtlı hayvanlardan seçilmesini istedi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kurbanlıkların TÜRKVET'e kayıtlı hayvanlardan seçilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl satın alınacak kurbanlıkların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanlardan seçilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl satın alınacak kurbanlıkların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanlardan seçilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin belirlendiğini anımsattı.

Kurban satış yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesafenin 1,5 metreden 2 metreye çıkarıldığına dikkati çeken Çelik, "Ayrıca ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılacak, kesim yerlerinin giriş ve çıkışlarında belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulacak." ifadesini kullandı.

Çelik, satın alınacak kurbanlıkların Bakanlıkça belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurban olarak kesilmesinin önlenmesi, kurbanlıklarda erkek olanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaralarının TÜRKVET'ten kontrol edileceğini bildiren Çelik, "Hayvanlar veri tabanındaki bilgileriyle uyum göstermiyorsa, küpesi tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmuyorsa o hayvanların sevklerine izin verilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kurbanlık hayvan nakillerinde hayvan refahına uygun hareket edilmesi gerektiğini ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezaların artırıldığını belirtti.

Umuma açık ve kurban satışıyla kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlarla kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 1000 lira idari para cezası uygulanacağının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip, kontrol edilecek. Bu alanları kurban kesim yeri olarak kullananlarla kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. Tüm yetiştiricilerimizin kurallara riayet etmesini tavsiye ediyor, bol kazançlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kurbanlıkların TÜRKVET'e kayıtlı hayvanlardan seçilmesini istedi - Haberler Ekonomi
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