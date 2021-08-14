TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kovid-19 salgını döneminde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı"
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kovid-19 salgını döneminde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Kovid-19 salgını döneminde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı'
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç süresinden bugüne küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıç süresinden bugüne küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı. 47 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 55 milyona yaklaştı." dedi.

Ağrı'da TÜDKİYEB tarafından Doğu Anadolu'daki 14 ilin birlik başkanlarının katılımıyla bir otelin toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısı, orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için dua edilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

Toplantıda konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde planlamanın yapılması ve daha önce verilmeyen desteklerin Tarım ve Orman Bakanlığınca verilmesiyle hayvancılık açısından çıtayı yükselttiklerini ve devletin sağladığı desteklerle küçükbaş hayvan sayısında artış olduğunu söyledi.

Geçen yıl devletin verdiği yem desteğinin herkesi mutlu ettiğini anlatan Çelik, bölgelerde hayvancılıkta gerileme olduğunda büyükşehirlere göç olduğunu, hayvan sayısı arttığında ise tersine göçle herkesin köyüne dönüp üretime katkı sağladığını aktardı.

Devlet desteğiyle son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında önemli artışın olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 salgınının başlangıç süresinden bugüne kadar küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı. 47 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız 55 milyona yaklaştı. Türk çiftçisi tarımsal hasılatta yüzde 5,8 oranında bir başarı sağladı. Ülkedeki bu üretimin sürdürülebilirliği ve bizim arkamızı sağlama almamızdaki en önemli etken özellikle Cumhurbaşkanımızın çiftçinin arkasında durması ve küçükbaş hayvancılığı önemsemesidir."

Çelik, küçükbaş hayvan sayısını 90 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, çobanlık desteğinin 5 aydan 7 aya çıkarılması ve şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ormanların koyun ve keçiye açılmasını talep ediyorlar

Koyun ve keçilerin ormanların dostu olduğunu dile getiren Çelik, "Ormanın bekçisi sürü yöneticimizdir. Bizim ormanlarımız otlatmaya açık olsa kaba yem açığımız da ortaya çıkmaz. Şu anda biz bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza 2 farklı rapor sunacağız. Biz ormanlarımızın koyun ve keçiye açılmasını isteyeceğiz. Özellikle keçinin orman dostu olduğunu tarihten bugüne kadar büyüklerimiz biliyor, ama koyun ve keçiyi tanımayanlar bilmiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kovid-19 salgını döneminde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 12 arttı" - Haberler
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