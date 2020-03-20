TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun" - Haberler
Nihat Çelik, Türkiye, Güncel

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şu an itibariyle kırmızı et için yeterli stokların mevcut olduğunu ve tüketicilerin kırmızı et stoğu yapmalarına gerek olmadığını belirterek bu durumdan fırsatçıların faydalanacağını söyledi.

20.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:48
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şu an itibariyle kırmızı et için yeterli stokların mevcut olduğunu ve tüketicilerin kırmızı et stoğu yapmalarına gerek olmadığını belirterek bu durumdan fırsatçıların faydalanacağını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın yıllarca lokomotif görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvancılığın ayrı ve özel bir önemi vardır. Bizim sektörümüz şu anda kuzulama döneminde olduğu için 15 milyon kuzu ve oğlağımız ile 50 milyon civarında koyun ve keçimiz mevcuttur. Et sektöründe şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bu ülkenin lokomotifi durumunda olan küçükbaş hayvancılık sektörü sayesinde geçmişten bugüne gelinen süreçte gerek savaşlarda gerekse bugün yaşadığımız bu tür süreçlerde küçükbaş hayvan stoğu hiçbir zaman azalmamıştır. Dolayısıyla sektörümüz her zaman için insanlarımızın kırmızı et ihtiyacını karşılamak noktasında bacasız fabrika misali üretmeye devam etmiştir. Onun için tüketicilerimizin paniğe kapılarak et stoğu yapmalarına gerek yoktur. Tüketicilerimizin panik yapması durumunda fırsat kollayan kişi yada kişilere imkan yaratılmaktadır" dedi.

Çelik, açıklamasında besilik hayvan ve kırmızı et ithalatına gerek olmadığı konusuna da değinerek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de et sıkıntısı var diyerek kendi menfaatleri uğruna ithalat için fırsatçılık yapanlara itibar edilmemelidir. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, gerek tüm gıda ürünlerinde gerekse ette ülkemizin tüm sorunlarına karşı son derece duyarlıdır. Bizler de sektör temsilcileri olarak Bakanlığımızla bir ekip ruhuyla çalışıyor ve Sayın Bakanımıza tam destek veriyoruz. Sayın Bakanımızın günün 24 saati değil yılın 365 günü milletimize hizmet için yoğun çaba sarf ettiğini görüyor ve her zaman takdir ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın duyarlılığı sayesinde herhangi bir ithalata an itibariyle ihtiyaç duyulmadığını ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak gerek gıda ürünlerinde ve gerekse et olarak mevcut stokların yeterli olduğunu ve insanlarımızın hiçbir şekilde paniğe kapılmalarına gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı açıklamasında virüs salgını nedeniyle tüm Dünyada ve ülkemizde zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Bu zor süreci Allah'ın izniyle aşacağız. Devletimizin açıkladığı tedbirleri yerine getirerek kısa zamanda düze çıkacağımıza inanıyor, bu konuda büyük mücadele veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlarımıza ve kurumlarımıza sektörüm adına teşekkür ediyorum. Bu zor günleri fırsat bilip ülkemizi ve vatandaşlarımızı telaşlandırmaya yönelik çabaları da esefle kınıyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum ki yetiştiricilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar. Çok şükür ülkemizde başta kırmızı et olmak üzere gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Guido Senia Hülya Avşar
Spor Falcao Falcao Metin Oktay Metin Oktay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan Karar
Şu an buradasınız: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 00:31:51. #1.15#
title