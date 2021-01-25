TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Keçi varlığını artırma hızında Türkiye 5'inci sırada"
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Keçi varlığını artırma hızında Türkiye 5'inci sırada"

25.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:16
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen önem ve desteğin sonuçlarının alındığını belirterek, "Türkiye, 2009-2018 döneminde, keçi varlığını artırma hızında tüm ülkeler içinde 5'inci oldu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen önem ve desteğin sonuçlarının alındığını belirterek, "Türkiye, 2009-2018 döneminde, keçi varlığını artırma hızında tüm ülkeler içinde 5'inci oldu." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2009-2018 döneminde Türkiye'nin koyun ve keçi varlığında önemli artış yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, küçükbaş hayvancılıkta hızlı bir büyüme içinde olduğunu vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvancılığa verilen önem ve desteğin sonuçlarını alıyoruz. Türkiye, 2009-2018 döneminde, keçi varlığını artırma hızında tüm ülkeler içinde 5'inci oldu." ifadelerini kullandı.

Çelik, hayvan sayısı artmaya devam ederken, üretimin sürdürülebilir hale gelmesi için kullanılmayan boş alanların meraya dönüştürülmesi gibi bazı atılması gereken adımların da olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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