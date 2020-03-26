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Nihat Çelik, 27 Mart, Ekonomi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "196 bin 116 yetiştiricimizin hesaplarına 580 milyon lira 27 Mart'ta...

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Duymayan üreticimiz var ise ben de müjdemizi yinelemek istiyorum; anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibarı ile hesaplarına yatmış olacak" dedi.

26.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:23
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Duymayan üreticimiz var ise ben de müjdemizi yinelemek istiyorum; anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibarı ile hesaplarına yatmış olacak" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ve sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Öncelikle bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, hastanelerde tedavi görmekte olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımızın gayret ve çabalarıyla aldıkları tedbirler sayesinde bu zor süreci en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyor, tüm vatandaşlarımızı alınan tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnsan yaşamını sürdürebilmek için gıdanın öneminden bahseden Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de müjdesini verdiği anaç koyun yetiştiriciliği ile ilgili desteği yineledi. Çelik, "Gıda güvenliğimizin teminatının yerli üretim olduğu ve şu zor günlerde gıdanın her şart altında vazgeçilmezimiz olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin önderliğinde ülkemizi besleyen tarım sektörünün çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bakanımız, yılın 365 günü, günün 24 saati çalışarak sektörün menfaatleri doğrultusunda yoğun emek

sergilemektedir. Bu zorlu dönemde de devlet babanın her daim bizimle olduğunu bir kez daha göstermiş ve birçok alanda destek müjdelerini bize vermiştir. Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz, 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Son olarak ise bakanımız bizim de talebimiz olan bir desteği öne çektiklerini müjdelemişlerdir. Buradan duymayan üreticimiz var ise ben de müjdemizi yinelemek istiyorum; anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibarı ile hesaplarına yatmış olacak" açıklamasında bulundu.

Merkez Birliğin ve il birlik başkanlarının da bu süreçte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanında olduğunu vurgulayan Çelik, göreve gelmesi halinde hazır olduklarını sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere neredeyse tüm kurum ve kuruluşların 'Evde Kal' çağrısını hatırlatan Çelik, hayvan yetiştiricilerine de uyarılarda bulundu. Çelik, "Bu zor günlerde salgının daha da yayılmaması için insanlarımızın evde kalması, dışarı çıkmaması ilan edilmiş olsa da hayvan yetiştiricilerinin evden çalışma ya da işe gitmeme gibi bir şansları yoktur. Salgının yayılmaması noktasında yetiştiricilerimizin sürülerini en az kişi ile mümkünse toplu yaşamın olduğu yerlerden uzakta gütmesini tavsiye ediyorum. Kamu spotlarını dikkatle takip edip kişisel sağlığa ve üretimdeki hijyen tedbirlerine uyulması da hayati önem taşımaktadır. Kovid-19 karşı bilgilendirme amaçlı yapılan açıklamalarla, özellikle kişisel hijyeni, el hijyeni, alet-ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmamasında büyük önem arz ettiği dikkate alınmalıdır. Bu ve benzeri tedbirlerin alınması Kovid-19 yayılmasını engelleyecek ve bir an önce normal hayatımıza dönmemizi hızlandıracaktır. Netice itibarıyla Kovid-19 virüsünün yayılmasının asgari seviyede olması için küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak gerekli hassasiyetin gösterileceğine ve topyekun bu krizin en kısa zamanda üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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