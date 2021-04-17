TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: "Kırsal mahalle statüsü çiftçinin maliyetlerini azaltacak"
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TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: "Kırsal mahalle statüsü çiftçinin maliyetlerini azaltacak"

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: 'Kırsal mahalle statüsü çiftçinin maliyetlerini azaltacak'
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine "kırsal mahalle" statüsü tanınmasının, bazı vergi, harçlarda sağlanacak indirim ve muafiyetler nedeniyle...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine "kırsal mahalle" statüsü tanınmasının, bazı vergi, harçlarda sağlanacak indirim ve muafiyetler nedeniyle çiftçinin maliyetlerini azaltacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ile yapılan düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken "bayram müjdesi" olacağını ifade etti.

Düzenlemeyle geçmiş yıllarda köy statüsünde olan ve "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" ile mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin kırsal mahalle unvanı almasına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan düzenleme ile kırsal mahalle tanımına dönülerek buralarda yaşayan üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin mağduriyetleri önlenmiş oldu. Bu da sektörümüz adına memnuniyet verici. Büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine 'kırsal mahalle' statüsü tanınması, bazı vergi ve harçlarda sağlanacak indirim, muafiyetler nedeniyle çiftçinin maliyetlerini azaltacaktır."

Çelik, içme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin de son derece önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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