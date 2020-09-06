TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten tıp fakültesini kazanan Ercişli çobana ödül Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ercişli çoban Muhammet Taş'ı altınla ödüllendirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ercişli çoban Muhammet Taş'ı altınla ödüllendirdi.

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre, Çelik, Muhammet Taş'ı Birliğin Erciş Şubesinde kabul etti.

Çelik, Ercişli biri olarak, çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanacak kadar başarılı bir öğrenci olan Muhammet Taş ile gurur duyduğunu bildirdi. Çobanlığın en önemli mesleklerden biri olduğunu belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin küçükbaş hayvancılığa önem vermesi ve desteklemesi sonucu küçükbaş hayvan sayımız 55 milyonu aşmıştır. Bilindiği gibi 2,7 milyon küçükbaş hayvan sayısı ile ülke birincisi olan Van ilimizin ve Erciş ilçemizin bu sektörde ayrı bir yeri vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bizlere hedef koyduğu her nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına, 90 milyon küçükbaş hayvana en kısa sürede ulaşacağımızdan kimse kuşku duymamalıdır. Mera ve çoban sorumuz çözüldüğünde bu hedefe çok daha hızlı ulaşırız."

Muhammet Taş'ın mesleğini icra ederken dağda, taşta, bayırda, gece gündüz son derece meşakkatli bir şekilde çalıştığını, imkanlarının kısıtlılığına rağmen bu ülkenin en parlak öğrencileri arasına girmesiyle kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Çelik, "Senin bu toprakların bir evladı, halkın içinden gelen bir kişi olarak okulundan mezun olduktan sonra da ülkene, milletine, Van'a ve Erciş'e faydalı bir hekim olacağına yürekten inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, sektörü ve bu ülkenin gençliğini desteklemek, başarılı öğrencinin yanında olmak ve sahiplenmek için Ankara'dan Erciş'e geldiğini, Taş'ın anne ve babasına da ülkeye böyle hayırlı bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Ülke çapında çobanlık yapan bütün gençlerin Muhammet Taş'ı örnek almaları temennisinde bulunan Çelik, eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla başarılı öğrenciye tam altın hediye etti.

Kaynak: AA