TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "kurban alırken dini vecibelere uygunluğuna dikkat edilmeli" uyarısı
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "kurban alırken dini vecibelere uygunluğuna dikkat edilmeli" uyarısı

TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten 'kurban alırken dini vecibelere uygunluğuna dikkat edilmeli' uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Fiyattan önce kesilecek hayvanların dini vecibelere uygun olup olmadığına dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Fiyattan önce kesilecek hayvanların dini vecibelere uygun olup olmadığına dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Yenimahalle Yakacık Kurban Pazarı'nı ziyaret edip kurban satışlarıyla ilgili bilgi aldığını belirtti.

Yetiştiricilerle sohbet ettiğini ve sorunlarını dinlediğini aktaran Çelik, her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu vurguladı.

Çelik, kurbanlık alırken dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "Fiyattan önce kesilecek hayvanların dini vecibelere uygun olup olmadığına dikkat edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yetiştiricilerin maliyetler konusunda sıkıntılı olduğuna dikkati çeken Çelik, yem desteğinin artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çelik, ayrıca marketlerin kurbanlık satışını doğru bulmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "kurban alırken dini vecibelere uygunluğuna dikkat edilmeli" uyarısı - Haberler Ekonomi
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