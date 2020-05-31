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TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kovid-19 sürecinin, süt ürünleri grubunun stratejik temel gıda maddeleri olduğunu gösterdiğini belirterek, süt üretimi ve tüketiminin, sağlık ve eğitim gibi 'milli mesele' olarak...

TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten
31.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:55

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kovid-19 sürecinin, süt ürünleri grubunun stratejik temel gıda maddeleri olduğunu gösterdiğini belirterek, süt üretimi ve tüketiminin, sağlık ve eğitim gibi 'milli mesele' olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, söz konusu günün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) aldığı karar uyarınca 19 yıldır kutlandığını hatırlattı.

Çelik, "Çobandan yetiştiriciye, dağıtıcıdan market reyon sorumlusuna, vatandaşa kadar tüm süreçte seferberlik ilan ederek üretim ve tüketim noktasında dünya liderliğini hedeflemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecinin; süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri grubunun stratejik temel gıda maddeleri olduğunu gösterdiğini kaydeden Çelik, süt üretimi ve tüketiminin sağlık ve eğitim sektörleri gibi "milli mesele" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sütün, insan sağlığı için besin değeri oldukça yüksek bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle de keçi sütünde bulunan zengin vitamin ve mineral içeriği ile ana sütü kadar değerli olduğu bilim adamlarınca ispatlanmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin özellikle keçi sütü tüketmeleri, sağlıklı ve organik beslenme adına son derece faydalıdır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü her gün düzenli tüketilmesi gereken en temel besindir."

Çelik, hedefin yılda kişi başı 100 litre süt grubu ürünleri tüketimi olması gerektiğini belirterek, "İhraç ettiğimiz ilk 5 ürün arasında da süt sektörü yerini almalıdır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tarım ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı teşekkür eden Çelik, "Her yıl Ulusal Süt Konseyince çiğ süt için belirlenen referans fiyatları kapsamına koyun ve keçi sütünün de dahil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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