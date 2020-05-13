TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Çiftçiler Günü mesajı
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Çiftçiler Günü mesajı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Çiftçiler Günü mesajı
13.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:09

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'de ve dünyada 36 yıldır aralıksız bir şekilde kutlanan Dünya Çiftçiler Günü'nün bu yılki temasının çok farklı ve önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Bir süredir yaşadığımız korona virüs salgını ve sonrasındaki gelişmeler göstermiştir ki; çiftçisine destek olmayan, tarımsal üretimi zayıf olan, tarıma, hayvancılığa yatırım yapmayan, önem vermeyen hiçbir ülke ayakta kalamaz ve vatandaşını sağlıklı, mutlu yaşatamaz. Ülkemizin her bölgesinde gece gündüz demeden üreten, riskli dönemlerde dahi tedbirini alarak tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 milyon insanımızın zor günlerinde beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz de sağlık çalışanlarımız kadar alkışı hak etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin üreten, kazancını alın teri ile hak eden, dua alan insan, inançlı ve imanlı insan, toplumun can damarı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Toprağı nakış nakış işleyen, hayvanına kendi evladı gibi değer veren, traktörüne gözü gibi bakan toprağın ustalarına bin selam olsun. İnsan hayatında gıda tüketimi bir numaradadır. Doğal gıda tüketemeyen, tarımsal ve hayvansal ürünleri yemeyen insan düşünülemez, düşünülmemelidir. Dünya var oldukça bu düzen böyle devam etmek zorundadır. Çiftçi gıda üretiminde temel taştır. Çiftçi toprağına bakmaz ise emeğini esirger ise bırakın ülkemizi tüm dünya zor durumda kalır. Tarım stratejik bir alandır, bunu bilim insanlarımızdan tutun da, siyaseti yönetenler, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi kabul etmişlerdir. Tarıma, çiftçiye yatırılan her 1 kuruş fazlası ile kazanç olarak ülke hazinesine katkı sağlar. Bu nedenle tarımın temeli olan çiftçilerimizin her türlü sorunları ivedilikle çözülmelidir. Kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, çiftçilerimiz ve ülkemiz tarımı için gecesini gündüzüne katarak çok değerli işlere imzasını atıyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren gerek TÜDKİYEB olarak bizlere, gerekse tarım sektörünün her paydaşına vakit ayırarak sorunlarımızı dinleyen, derdimize derman olmak için çaba sarf eden Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum."

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün daha anlamlı hale dönüşmesi için Kızılay tarafından yapılan "Kan Bağışı" kampanyasına bugünden itibaren TÜDKİYEB olarak destek olmaya karar verdiklerini kaydeden Çelik, "Birliğimizin tüm üyelerini kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebeti ile de tüm çiftçilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Çiftçi milletin her daim yanındadır, milletimiz de çiftçimizin her daim yanında olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı neredeyse, eksik neredeyse çiftçiler olarak eksiği tamamlamaya hazırız. Bu kapsamda çiftçilerimizi de Kızılay kan merkezlerine giderek kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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