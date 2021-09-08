TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine kurağa dayanıklı yem bitkileri ekilmeli"
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine kurağa dayanıklı yem bitkileri ekilmeli"

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine kurağa dayanıklı yem bitkileri ekilmeli'
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılıkta yaşanan yem açığının karşılanması amacıyla tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine, buralara yem bitkileri ekilmesini önerdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılıkta yaşanan yem açığının karşılanması amacıyla tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine, buralara yem bitkileri ekilmesini önerdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, yetiştiricilerin kuraklıktan dolayı yem sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türkiye'deki 23 milyon hektarlık tarım arazisinden her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektara yakınının nadasa bırakıldığına dikkati çeken Çelik, bu alanların ekonomiye kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Çelik, "Tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine kurağa dayanıklı yem bitkileri ekilmeli. Böylece 50 milyon ton olan kaba yem ihtiyacımızın bir kısmının karşılanması mümkün olabilir. Bu arazilerde Macar fiği tritikale karışımı, korunga, yem bezelyesi gibi kurağa dayanıklı yem bitkileri ekimi yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Böylece yem maliyetlerinin düşürüleceğini ve yem ham maddesi ithalatının da azalacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiriciler bu konuda eğitilmeli, üretim için teşvik edilmeli, bazı enstrümanlarla da desteklenmelidir. Sonuç olarak ülkemizin hayvancılık sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak, kırmızı et üretimimizi daha üst seviyelere çıkarmak ve yetiştiricimizin mevcut durumunun iyileştirilerek üretime teşvik edilebilmesi adına yem bitkisi üretimi ve üretim alanları artırılmalı. Hayvan başına verimin yükseltilmesi için de uygulanan ıslah çalışmalarının benimsenmesi teşvik edilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarım arazilerini nadasa bırakmak yerine kurağa dayanıklı yem bitkileri ekilmeli" - Haberler Ekonomi
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