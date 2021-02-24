TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine 7 yılda ulaşılır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin, 54,1 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaştığını belirterek, "Bu hızla gidersek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize belirlediği hedef olan 'nüfus başına bir küçükbaş...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin, 54,1 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaştığını belirterek, "Bu hızla gidersek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize belirlediği hedef olan 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' sayısını 7 yılda tuttururuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, son sayıma göre Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 83,6 milyona çıktığını, bu hızla devam etmesi halinde 2028'de 87,4 milyon civarına yükseleceğini bildirdi.

Mevcut artış hızıyla 2020 sonunda 42,1 milyonu koyun, 12 milyonu keçi olmak üzere 54,1 milyona ulaşan küçükbaş hayvan sayısının ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına rastlayan 2023'te 65 milyonu, 2025'te 75 milyonu, 2028 yılında 90 milyonu aşacağına işaret eden Çelik, geçen yıl salgına rağmen koyun sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13, keçi sayısının yüzde 7 arttığı bilgisini verdi.

Çelik, Türkiye'nin 2009-2020 döneminde de koyun sayısını yıllık ortalama yüzde 6,2, keçi sayısını da yüzde 8 artırarak 54,1 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye hızla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef koyduğu 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' sayısı olan 90 milyon başa yaklaşıyor. Bu hızla gidersek Cumhurbaşkanımızın bize belirlediği hedefi, 7 yılda, 2028 yılında tuttururuz. Toplam küçükbaş hayvan sayısında da yüzde 11,6'lık çift haneli bir artış görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

"Girdi maliyetleri düşürülmeli"

Yetiştiricinin verilen desteği boşa çıkarmadığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sektörün üretimine devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gecesini gündüzüne katan, yağmur-çamur, kar-kış, sıcak-soğuk demeden ve işini aksatmadan sürdüren çiftçimiz, yetiştiricimiz 7 yılda hedeflerin üzerine çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sektörün hedefe daha kısa sürede ulaşması için desteklerin artarak sürmesi, başta yem maliyetleri olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi, sektörün en büyük sorunlarından olan çoban sorununun çözülmesi, en ucuz yem kaynağı mera ve çayırların alanının ve verimliliğinin artırılması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık