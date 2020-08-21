TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu, hedef 2023" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine şükür için küçükbaş kesti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine şükür için küçükbaş kesti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Tabi bu ilk tespitimiz. Hedef 2023 diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine şükür için küçükbaş kesti. Müjdeden çok memnun olduklarını belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun bir çalışma neticesinde bugün verimini alıyor ve şükür kurbanımızı kesiyoruz. Malumunuz Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Tabi bu ilk tespitimiz. Hedef 2023 diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA