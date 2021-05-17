TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Cumhurbaşkanımız, verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı"
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Cumhurbaşkanımız, verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı"

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Cumhurbaşkanımız, verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı'
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından verilen müjdelerin çiftçiye adeta bayram sevinci yaşattığını belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından verilen müjdelerin çiftçiye adeta bayram sevinci yaşattığını belirtti.

Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen bütün sektörlere destek açıklarken, çiftçileri de unutmadığını söyledi.

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini bildiren Çelik, böylece, yüz binlerce çiftçinin finansal anlamda nefes almasının sağlanacağını belirtti.

Çelik, buğday, arpa, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve yeşil çay alım fiyatlarını da olumlu bulduklarını, böylece çiftçinin ürünlerinin iyi fiyattan değerlendirilmesinin sağlanacağını aktardı. Sağlanacak prim destekleriyle de üreticilerin giderlerine destek olunacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı. Bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi serinletmiştir. Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda bir metrekare toprağı boş bırakmadan ekip, biçip üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi güçlendikçe Türk tarımı güçlenecektir. Tarım sanayisi güçlenecektir. Çiftçi borçlarının ertelenmesi de üretim için bir can suyu olacaktır. Çiftçilerimize verdiği bu müjdeler sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şahsım, merkez birliğimiz, il birliklerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına en derin şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Cumhurbaşkanımız, verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı" - Haberler Ekonomi
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