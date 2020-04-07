SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, gece gündüz üretmeye ara vermeden devam... - Ekonomi
Koronavirüs, Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, gece gündüz üretmeye ara vermeden devam...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, dünya ticaretinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizlikler ve ülkelerin ellerindeki hammaddeyi ihraç etme konusunda gönülsüz davranması üretim maliyetlerinde artışlara...

07.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:46
TÜDKİYEB Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, dünya ticaretinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizlikler ve ülkelerin ellerindeki hammaddeyi ihraç etme konusunda gönülsüz davranması üretim maliyetlerinde artışlara neden olduğunu bildirerek, "Buna karşılık üreticinin elindeki fiyatlar talebe bağlı olarak düşmektedir. Lokanta ve restoranların kapanması talebi düşürmüş, küçükbaş canlı ve karkas fiyatlarında da yüzde 8-10 düşüşe sebep olmuştur" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de de birçok sektörün zorlu günler geçirmekte olduğunu, hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini belirtti. Türkiye'nin bu kapsamda birçok tedbiri vatandaşların sağlığını korumak amacıyla aldığını ve almaya da devam ettiğini bildiren Çelik, "İnsan sağlığı açısından ise öncelikle sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın gösterdiği gayretler takdire şayandır. Bu zor günlerde toplum olarak dayanışma içinde hareket etmek ise bizi güçlü kılan en önemli unsurlarımızdan biridir. Söz konusu salgın hastalık nedeniyle günümüzde gıda üretimi ve gıdanın tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması ise hayati önem arz etmektedir. Bu amaçla çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, gece gündüz üretmeye ara vermeden devam etmektedir. Tarım sektörü ile uğraşan üreticilerimizin hizmetleri de bu zor günlerde en az sağlık çalışanlarımızın emekleri kadar değerli ve önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Döviz kurları takip edilemez hale geldi"

Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomik anlamda da zor günler yaşandığına dikkati çeken Çelik, "Ülkeler tarımsal alanda ürettikleri ürünlerin ticaretinde belli kısıtlamalara gitmeye başlamıştır. Dünya ticaretinde ülkelerin para birimleri de değer kaybetmekte, döviz kurları ise takip edilemez hale gelmektedir. Bu durum tarımsal girdilerin fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. Dünya ticaretinde Covid-19 nedeniyle yaşanan belirsizlikler ve ülkelerin ellerindeki hammaddeyi ihraç etme konusunda gönülsüz davranması üretim maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır. Buna karşılık üreticinin elindeki fiyatlar talebe bağlı olarak düşmektedir. Lokanta ve restoranların kapanması talebi düşürmüş, küçükbaş canlı ve karkas fiyatlarında da yüzde 8-10 düşüşe sebep olmuştur. Küçükbaş etinin özellikle lokanta ve restoranlarda tüketilmesi nedeniyle yaşanan talep düşüşü kısıtların ortadan kalkmasıyla yeniden üreticiyi memnun edecek seviyelere gelecektir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin tarım alanında kendi kendine yeten bir ülke olmasının bu süreçte en önemli avantajı olduğuna dikkati çeken Çelik, "Hayvansal üretim açısından hazine arazilerinin acilen üretime kazandırılması konusundaki girişimler yem maliyetlerinin düşürülmesi adına çok faydalı olacaktır. Atıl durumdaki hazine arazilerine yem bitkileri ekilmek suretiyle, hayvancılığımızın ihtiyaç duyduğu kaba yemin bir kısmı bu şekilde elde edilebilecektir" dedi.

"Kaba yem üretimini daha da artırmalıyız"

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile yem bitkileri ekiminin son yıllarda büyük artış gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ancak bu zor süreçte hayvancılığımızın en önemli girdisi olan yem maliyetlerini azaltmak için kaba yem üretimini daha da artırıp, çayır ve meralarımızdan daha etkin bir şekilde yararlanmak zorundayız. Sektörün sürdürülebilirliği açısından üreticilerimiz adına Bakanlığımızdan bu yönde bir tedbir uygulanmasını önemle talep etmekteyiz. Gün üretim ve birliktelik günüdür. Ülkemize ve tüm insanlığa içinde bulunduğu bu zorlu süreci en kısa sürede en az zararla atlatabilmesi adına kolaylıklar ve sabır diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Pınar Deniz Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, gece gündüz üretmeye ara vermeden devam... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:32:23. #1.14#
title