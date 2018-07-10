Tüdemsaş'ta Urge Toplantısı Yapıldı

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş'de (TÜDEMSAŞ) Ekonomi Bakanlığı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle demiryolu sektörünün büyümesi ve dış pazara açılması amacıyla başlatılan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesinin üçüncü toplantısı yapıldı.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekir Torun Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu, genel müdür yardımcıları, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin ile sanayiciler katıldı.

Programda konuşan Başoğlu sanayicilere, TÜDEMSAŞ'ın geçmişten bugüne kadar nasıl bir değişime uğradığını, 80 yıllık bilgi birikimi ve tesisleriyle nasıl bir imkan ve kabiliyete sahip olduğunu slayt gösterisi eşliğinde anlattı.

TÜDEMSAŞ'ın her zaman kendini geliştiren, ülke ve Sivas için büyük bir öneme sahip, köklü bir kuruluş olduğunu aktaran Başoğlu, "Sizler de bu sektörün oyuncularısınız. Beraber güç birliği yaparak önemli işlere imza atabiliriz. Bu projeyle, TÜDEMSAŞ adına daha iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Bizim ileriye dönük projeksiyonumuzu gördünüz. Biz yeni fikirlere her zaman açığız. Bu anlamda, sizlere mühendislik konusunda destek olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Babür Şardaş ise, TÜDEMSAŞ'ın sürekli kendisini yenileyen, yenilikçi ve sektör içerisinde rekabetçi bir kurum haline geldiğini aktardı.

TÜDEMSAŞ'ı ziyaret eden heyet, yeni nesil yük vagonlarının üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Heyet son olarak, TÜDEMSAŞ'ın demiryolu sektörüne kattığı modern tesislerden Robotlu Vagon Kumlama Tesisi, Robot Kaynak Ünitesi, Yeni Vagon Onarım Fabrikası, Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Kaynak Eğitim ve Teknolojileri Merkezini gezdi.