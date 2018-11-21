Tüdemsaş Kapatılmasın"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin (TÜDEMSAŞ), Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özyürek, düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak istediğini söyledi.

Sivas'ta yapılan bütün yatırımların azaltıldığını ve kapatıldığını iddia eden Özyürek, TÜDEMSAŞ'ın, kurulduğu günden beri Sivas ekonomisine çok büyük katkıları olduğunu, bu fabrikanın üç işletme ile birlikte tek çatı altında birleştirilmesinin yanlış olacağını ve o işletmelerde çalışan işçilerin işten çıkarılmasına neden olacağını ifade etti.

Ahmet Özyürek, "TÜDEMSAŞ'ın, Sivas'tan daha önce bir bir götürülen ya da kapatılan işletme kervanına katılmasına asla müsaade edilmemelidir. TÜDEMSAŞ, Sivas'ın son kalesi olarak çalışmalarına devam etmelidir." diye konuştu.

TÜDEMSAŞ'ın çok verimli bir işletme olduğunu dile getiren Özyürek, son dönemde buraya verilmesi gereken işlerin başka işletmelere verildiğini öne sürdü. MHP'li Özyürek, beş bin kişinin çalıştığı fabrikada dört bin kişinin işten çıkarılarak, çalışan sayısının bine düşürüldüğünü söyledi.

Özyürek, Sivas Demir Çelik Fabrikasının da 6 aydır çalışanlarının maaşını ödeyemediğini iddia etti.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Roma-Real Madrid maçına davet edilmesi" ile ilgili soru üzerine Ahmet Özyürek, davetten dolayı milli futbolcu Cengiz Ünder'e teşekkür etti.

Özyürek, Ünder'in Bahçeli'yi davet etmesinin kendilerini onurlandırdığını kaydetti.