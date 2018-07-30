Tüdemsaş İç ve Dış Piyasaya Yük Vagonu Pazarlayacak

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacağını bildirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında TÜDEMSAŞ'ı ziyaret ederek, Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Demiryolu sanayisinin ülkedeki eski ve en köklü kuruluşlarından birinin TÜDEMSAŞ olduğunu vurgulayan Gül, "Bu önemli sanayi kuruluşu ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonunda ortaya konan demiryolu hedefleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve ülkemizin demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının yaşları ve teknik özelliklerini dikkate alarak, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik vermektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki yük taşımalarında da TÜDEMSAŞ'ın imzasının görüldüğüne dikkati çekerek, "Vagon üretimi ve bakım-onarımı açısından Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası örgütlerin istediği teknik kriterleri sağlamaya dönük başlatılan sertifikasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan TÜDEMSAŞ, Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamış, pek çok ülke burada üretilen vagonları kullanmayı seçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Nesil Yük Vagonu Projesi

Milli Tren Projesi'nin önemine de değinen Gül, bu kapsamdaki 'Yeni Nesil Milli Yük Vagonu' projesinin TÜDEMSAŞ tarafından geçen yıl hayata geçirildiğini aktardı.

Gül, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), TÜDEMSAŞ'a iş yapan ve yapacak olan firmaların ilgi gösterdiğini ifade ederek, her parselinde demiryolu hattı olan bu OSB'de tüm işletmelerin dünyanın her yerine nakliye sorunu yaşamadan ihracat gerçekleştirebileceğini vurguladı.

TÜDEMSAŞ'ın 750 vagon üretim kapasitesi, doğrudan ve dolaylı olmak üzere bin 800 kişilik istihdamı ile dünya genelinde bir marka olduğuna işaret eden Gül, şirketin Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti. TÜDEMSAŞ'ın ilk defa ihracat yaptığını hatırlatan Gül, fabrikanın pek çok ülke ile rekabet ettiğini vurguladı.

"TÜDEMSAŞ'a olan ihtiyaç giderek artacaktır"

Vali Gül, TÜDEMSAŞ'ın kendi yan sanayisini gerçekleştirdiğini belirterek, 10 firmanın TÜDEMSAŞ'a üretim yaptığını, bu firmalardan 4'ünün Sivas'ta bulunduğunu aktardı.

Demiryolu taşımacılığının arttığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yük vagonuna ihtiyaç var. Böylece TÜDEMSAŞ'a olan ihtiyaç da giderek artacaktır. Yan sanayinin gelişmesi de ilimize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. TÜDEMSAŞ iyi yönetilirse, iyi rekabet edebilirse, iyi Ar-Ge ortaya koyarsa hem Türkiye'ye hem dünyaya satış yaparız. TÜDEMSAŞ'ın geleceğine şirketin çalışanları, yöneticileri karar verecek. İyi yönetilir ve rekabet edilebilir olursa dünyada parmakla gösterilen şirketlerden oluruz. Firma bildiği işi yapacak, uzmanı olduğumuz işi iyi yaparsak TÜDEMSAŞ da büyür, şirkete iş yapan firmalar da büyür, şehre de lokomotif olur. Bir diğer faydası da burası bir okul. Buradan emekli olan personel piyasada iş yapabilir."

Vagon üretiminde her yıl standartların değiştiğini ve TÜDEMSAŞ'ın 13 farklı vagonu sertifikalı ürettiğini vurgulayan Gül, fabrikanın her yıl kendini yenilediğini, onarım hariç bin 500'e yakın vagon üretimi gerçekleştirebileceğini belirtti.