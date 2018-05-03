Tüdemsaş Genel Müdürü Vekili Başoğlu, Göreve Başladı

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başoğlu görevine başladı.

TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başoğlu, Sivas'a gelerek yeni görevine başladı.

Başoğlu, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1998'de, Marmara Üniversitesinde İktisat Politikası üzerine yüksek lisans yaptı.

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş'de Atölye Mühendisliği, Atölye Şefliği ve İkmal Baş Mühendisliği gibi çeşitli ünvanlar da görev yapan Başoğlu, 2002-2010 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de İkmal Baş Mühendisliği, Dış Alım Müdürlüğü, Stok ve Planlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Başoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekilliği gibi ünvanlarda üst düzey yönetici olarak görev aldı.