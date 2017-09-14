TÜDEF'ten Tüketiciye 'Türkiye'de Üretilen Malı Kullanın' Çağrısı

TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, "Küresel ticaretin geliştirilmesi için imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına rağmen yurt dışında birçok ülkede sivil toplum örgütleri ve tüketici örgütleri, kendi ülkelerinde üretilen malların kullanılması için sürekli kampanya yapıyorlar. Kendi aşımızı, kendi işimizi korumak için Türkiye'de üretilen malı kullanmak zorundayız. İthal edilen her mal, sonuçta bizim ekmeğimizin azalmasına neden olmaktadır" dedi



TÜDEF Genel Başkanı Atak, Türkiye'de başta mobilya, beyaz eşya ve elektronik eşya olmak üzere bütün tüketim mallarının en kalitelisinin üretilip, birçok ülkeye de ihraç edildiğini ve ödül alan ürünler olduğunu hatırlattı. Atak, "Bizler, gerçekleştirdiğimiz tüketici eğitimlerimizde başta kendi işimizi, kendi aşımızı korumak için Türkiye'de üretilen malın kullanılmasını ekonomik gerekçeleri ile anlatıyoruz. Türk ekonomisinde üretim, ara mamul, hammadde girişlerinde yüksek oranlı birbirine bağımlılık söz konusudur. Otomotiv sektörünün dar boğaza girmesi, tekstil, kauçuk, lastik ve yan sanayi gibi birçok alanı etkileyecektir. Keza beyaz eşya, mobilya gibi tüm sektörler de birbirine bağlıdır. Birinin dar boğaza girmesi bütün sektörü üretici-tüketici açısından iki yönde etkilediği gibi, krizler nedeniyle işini kaybedecek olanlar da çalışanlardır" diye konuştu.



"YERLİ MALI KULLANMA KAVRAMINA GERİ DÖNÜLMELİ"



Yerli malı kullanma kavramını, incir ve portakalla kutlanan haftalardan kurtarmak zorunda olduklarını dile getiren TÜDEF Genel Başkanı Atak, şöyle devam etti:



"Bu yüzden biz Tüketici Dernekleri Federasyonu olarak kendi işimizi, kendi işyerimizi, kendi aşımızı korumak için sanayicisi, ihracatçısı, tüccarı, işçisi, memuru, esnafı, tüketicisi ve bunların örgütleri olarak bir araya gelip, yıllardır unutturulmaya çalışılan yerli malı kullanma kavramına geri dönmek gerektiğine inanıyoruz. Yerli malı kavramını da genişleterek, bizim ülkemizde, bizim işçimiz tarafından üretilen, bize vergi ödeyen, bize katkı sağlayan, markası ve milliyeti ne olursa olsun Türkiye'de yatırım yapan her türlü firmanın ürününü yerli malı olarak kabul ettiğimizi, Türkiye'de üretilen malı kullanmanın nostalji değil, ülkenin geleceğini düşünmek olduğunu önemle ve inançla belirtmek istiyoruz. Tüm tüketicilerimize Türkiye'de üretilen malı kullanmaya çağırıyoruz"



- Ankara