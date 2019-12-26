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TÜDEF Başkanı Koçal: Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu söyledi.

26.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:22
TÜDEF Başkanı Koçal: Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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