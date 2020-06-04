TÜDAV'dan 'Dünya Çevre Günü' çağrısı: Akdeniz foklarını koruyalım TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), dünyada 600, ülkemizde de 100 birey civarında olan Akdeniz foklarının korunması çağrısı yaptı.

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), dünyada 600, ülkemizde de 100 birey civarında olan Akdeniz foklarının korunması çağrısı yaptı.

TÜDAV, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi'nin yanı sıra ulusal mevzuata göre Akdeniz foklarının koruma altında olan bir deniz memelisi olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Bu türün korunması Akdeniz Eylem Planı kapsamında önceliklidir. Karadeniz'de nesli tükenen bu türün korunması için ulusal bir kampanya gerekmektedir" denildi.

TÜDAV, 2012-2018 yılları arasında ölü bulunan 18 Akdeniz fokundan 2'sinin Ege ve Akdeniz sahillerinde kasti olarak öldürüldüğünü bildirirken, bunların haritasını da yayınladı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu türün korunması için acil ve ciddi önlemler alması çağrısı yapıırken, şöyle denildi: Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu türün korunması için acil ve ciddi önlemler alması çağrısı yapıırken, şöyle denildi: "1990 yılında kurulan ancak artık çalışmayan Ulusal Fok Komitesi'nin düzenli olarak toplanmasını, öldürülen hayvanların ölüm nedenlerinin ve failinin belirlenmesi ve etkin koruma önlemleri için harekete geçmesinin bekliyoruz. Akdeniz fokunun korunması demek aynı zamanda Akdeniz'in korunması demektir."

Kaynak: DHA