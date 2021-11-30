TÜDAM'ın ev sahipliğinde Orkide Prizren Kadınlar Derneği'nden resim sergisi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM), Kosova Orkide Prizren Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen resim sergisine ev sahipliği yaptı. Dernek üyesi kadınların, geleneksel çalgı "def" üzerine yaptıkları resimlerden oluşan serginin açılışına; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Kosova Milletvekili Enis Kervan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Kosova Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan ve çok sayıda ilgili katıldı. Sergi, katılımcılardan tam not aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet