"Tüccar, elmada yurt dışı satışı için iktidarın desteğini bekliyor"

07.10.2019 13:28

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Meyve suyu fabrikasının verdiği 60 kuruş, maliyetin yarısı bile değil. Tüccar, elmada, yurt dışı satışı için iktidarın sağlayacağı desteği bekliyor ama daldaki elma üreticisi için süre daralıyor." ifadelerini kullandı.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, Niğde'denin Değirmenli beldesinde elma üreticileriyle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlediğini aktardı.

Türkiye'de elma ağacı sayısı ve rekoltede Niğde'nin ilk üç sırada yer aldığını hatırlatan Gürer, Niğde'de bu yıl 455 bin ton elma rekoltesi beklendiğini belirtti.

Gürer, don ve dolunun Bahçeli, Sazlıca, Kemerhisar gibi bölgelerde rekolteyi düşürdüğüne dikkati çekerek, "Döküntüsü dahi meyve suyu fabrikalarına 60 kuruşa kadar satılıyor. Meyve suyu fabrikasının verdiği 60 kuruş, maliyetin yarısı bile değil, tüccar, elmada, yurt dışı satışı için iktidarın sağlayacağı desteği bekliyor ama daldaki

elma üreticisi için süre daralıyor. Bir an önce elmaların toplanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elmanın bahçede 1 liraya alıcı bulamadığını ancak marketlerde kilosunun 6-7 liradan satıldığına işaret eden Gürer, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, genelde ucuz yemekleriyle, 2 lira olan çorbasıyla gündeme geliyor. Meclis kulis büfesi bir adet elmayı fiyatı 2 liradan satıyor, kiloya 5 elma girse TBMM'de elma, milletvekiline kilosu 10 liradan satılıyor ama bahçede üretici 1 liradan elmasını satamıyor. Bu ne yaman bir çelişki. AKP'nin yanlış tarım politikalarıyla geldiği boyut bu. Tüketici pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Aracılık sistemi üreticiyi de tüketiciyi de mağdur ediyor."

Gürer, Niğde'nin elma, lahana, fasulye ve patateste ilk üç sırada yer aldığını ancak Avrupa Kırsal Kalkınma Desteği ve Lisanslı Depoculuk ile ilgili belirlenen 42 il içinde olmadığını belirtti.

Kaynak: AA