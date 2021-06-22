Tübitak Yarışması'nda "Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma" Adlı Projenin Finalistinden Valimize Ziyaret
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Tübitak Yarışması'nda "Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma" Adlı Projenin Finalistinden Valimize Ziyaret

Tübitak Yarışması'nda 'Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma' Adlı Projenin Finalistinden Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda "Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma" adlı projesi ile 15 bin 674 proje arasından Türkiye finaline kalan ortaokul öğrencisi Ebrar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Araklı Kaymakamı Kürşad...

TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda "Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma" adlı projesi ile 15 bin 674 proje arasından Türkiye finaline kalan ortaokul öğrencisi Ebrar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, öğrencinin danışmanı Ayda Kahraman, öğretmenleri ve ailesi ile birlikte Valimiz İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek projesi hakkında bilgi verdi. Ülkemizin biyoçeşitliliğini korumak, tanıtmak ve insan faktörlü tahribatın önlenmesi amacıyla hazırlanan proje hakkında bilgi veren Yılmaz, proje ayrıca ortaokul öğrencileri için alternatif bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti. Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'dan Bölge Sergisi'ne davet edilen 8 projeden tek finalist olan ve finalde Türkçe dalında 22 proje ile yarışacak olan öğrencimizi tebrik ederek başarılar diledi. Vali, "Ülkemiz ve ilimiz adına böyle bir projeyi hazırladığınız için sizleri kutluyorum. Proje; nesli tükenen hayvanların ve doğanın korunması noktasında farkındalık oluşturacak. Geleceğimiz adına çok ümit verici bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Tübitak Yarışması'nda "Bala'nın Yolculuğu: Dijital Öyküleme Yöntemiyle Farkındalık Kazandırma" Adlı Projenin Finalistinden Valimize Ziyaret - Haberler
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