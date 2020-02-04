TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

04.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:46

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 26'sı aktif görevde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmada, TÜBİTAK bünyesindeki şüphelilerin FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. İfade ve teşhis tutanakları doğrultusunda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilen, 1'i istifa eden, 5'i ihraç edilen mahrem imam olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ilde yapılan çalışmalarda şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

GATA'DA 32 GÖZALTI KARARI

Yine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada GATA bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 17'si aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA,

Kaynak: DHA