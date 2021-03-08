Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
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Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı

08.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:27
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı

Son dakika gündem haberi... TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptıTÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat'ta öğrencilerle bir araya geldi.

TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yozgat'ta öğrencilerle bir araya geldi. Kayseri Bilim Merkezi uzmanları da temizlik maddeleri, dezenfektanlar ve kimyasallar konusunda öğrencilere bilgi vererek, deneyler yaptı.

TÜBİTAK tarafından, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyündeki Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu'nda bilim etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da katıldı. Kayseri Bilim Merkezi uzmanları da günlük hayatta kullanılan temizlik maddeleri, dezenfektanlar ve kimyasallar konusunda öğrencilere bilgi vererek, deneyler yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle ülkenin değişik yerlerinde planladıkları etkinliklerin ilkini Yozgat'ta yaptıklarını söyledi. Mandal, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek bilim ve teknolojiye karşı içlerindeki heyecanı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Kayseri Bilim Merkezimiz ile birlikte yarım günlük etkinliğimiz var. Öğrencilerimizle bazı deneyler yaptık. Kendileri hayatlarında belki çok zor dedikleri dezenfektan yapmayı, elektrikli motor geliştirmeyi deneyimlediler. Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan yetkinliğe sahiptir. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz. Genç öğrencilerimizle, gelecekte çok daha iyilerini sadece ülkemiz için değil, dünya için, insanlık için yapmak istiyoruz. Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları bilim ve teknolojiyle çözeceğimize, bunun için de en önemli ihtiyaç olan insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu.

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesini isteyen Mandal, "Öğretmenlerden, okul müdürlerinden, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimizden, bizim bilim fuarlarımız var, öğrencilerimizi bu fuarlara dahil etsinler. Teknoloji atölyelerimiz var, oraya öğrencilerimizi bekliyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlar var, bu hafta boyunca bu imkanları daha iyi tanıtabilmek için buralardayız" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı
Son dakika haberi! YOZGAT TÜBİTAK uzmanları, köy okulunda öğrencilerle deney yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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