TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek - Haberler

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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri· Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri· Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Araştırma, Türkiye, Gazete, Uzay, Ekonomi, Haberler

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