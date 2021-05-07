TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden "Starlink" açıklaması
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden "Starlink" açıklaması

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden 'Starlink' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uydularının yerleştirildiğini ve bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiğini belirtti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uydularının yerleştirildiğini ve bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiğini belirtti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, "Starlink" uydularının Türkiye'den görülmesi üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada;

"Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında Yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir. Böyle bir parlama bu gece (6 Mayıs 2021) yerel saat 22: 05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir.

TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2500 m rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir.

Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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