TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi(TUG), dün gece saatlerinde Bakırlıtepe yerleşkesi tarafından çekilen 'Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması' fotoğrafıyla ilgili olarak "TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı...

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi(TUG), dün gece saatlerinde Bakırlıtepe yerleşkesi tarafından çekilen 'Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması' fotoğrafıyla ilgili olarak "TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir" dedi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği hatırlatıldı. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaları ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebileceği bildirilen açıklamada "Böyle bir parlama, bu gece yerel saat 22.05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır" ifadeleri kullanıldı.Gece saatlerinde Bakırletepe Gözlemevi tarafından kaydedilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasına ait fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" açıklamasını yaptı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı