TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir

TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi(TUG), dün gece saatlerinde Bakırlıtepe yerleşkesi tarafından çekilen 'Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması' fotoğrafıyla ilgili olarak "TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı...

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi(TUG), dün gece saatlerinde Bakırlıtepe yerleşkesi tarafından çekilen 'Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması' fotoğrafıyla ilgili olarak "TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir" dedi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği hatırlatıldı. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaları ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebileceği bildirilen açıklamada "Böyle bir parlama, bu gece yerel saat 22.05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır" ifadeleri kullanıldı.Gece saatlerinde Bakırletepe Gözlemevi tarafından kaydedilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasına ait fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" açıklamasını yaptı. 

Haber:  ANKARA,


TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Alişan Eda Ece Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Cyle Larin Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜBİTAK: TUG Bakırlıtepe yerleşkesi, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 08:49:53. #1.16#

title