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TÜBİTAK, tarım ve gıda sektörlerinde 17 çağrıya çıkmaya hazırlanıyor

TÜBİTAK, tarım ve gıdada dijital teknolojilerden toprak ve bitki beslemeye, bahçe ve tarla bitkilerinden gıda işleme ve üretim teknolojilerine, hayvan besleme ve yetiştirmeden hastalıklara kadar çeşitli kategorilerde bu yıl çağrıya çıkmayı planlıyor.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:24
TÜBİTAK, tarım ve gıda sektörlerinde 17 çağrıya çıkmaya hazırlanıyor

TÜBİTAK, tarım ve gıdada dijital teknolojilerden toprak ve bitki beslemeye, bahçe ve tarla bitkilerinden gıda işleme ve üretim teknolojilerine, hayvan besleme ve yetiştirmeden hastalıklara kadar çeşitli kategorilerde bu yıl çağrıya çıkmayı planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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