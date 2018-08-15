Tübitak'tan, Trabzon'daki Projelere 38 Milyon 170 Bin Lira Destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından son 5 yılda Trabzon'daki projelere 38 milyon 170 bin lira destek sağlandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2017 yılında projeler için şehirlere sağlanan destekler, "İller Bazında ARDEB Destek İstatistikleri" adı altında yayımlandı.

Verilere göre, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 27 projesine sağlanan 6 milyon 870 bin lira destekle, en fazla destek sağlanan iller arasında 8'inci sırada yer aldı.

TÜBİTAK, 2013'de Trabzon'dan desteklenmeye değer görülen 32 proje için 7 milyon lira, 2014'de 57 projeye 9 milyon 140 bin lira, 2015'de 43 projeye 9 milyon 110 bin lira, 2016 yılında ise 19 projeye 6 milyon 50 bin lira destek verdi.

Trabzon, böylece son 5 yılda toplam 178 proje için 38 milyon 170 bin lira destek almış oldu.