TÜBİTAK'tan "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara yanıt Açıklaması
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TÜBİTAK'tan "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara yanıt Açıklaması

TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili iddialara yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ayrılan kaynakla ilgili iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ayrılan kaynakla ilgili iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşlarından TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yönünü belirlediği, değişen ihtiyaç ve önceliklere katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözettiği ifade edildi.

TÜBİTAK'ın öncelikli görevinin gençlerin ufkunu genişletmek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında belli aralıklarla kurumumuzu yıpratmaya yönelik asılsız iddialar yer almaktadır. Geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan Elektrikli Araç (EC) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışlarına yönelik gerçeği yansıtmayan bir habere yer vermişlerdir."

Açıklamada, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışlarını 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışlarını da 2016 yılından bu yana düzenlediği ifade edildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ise ilk olarak 2018 yılında TÜBİTAK'ın ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 4 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı bildirildi.

Yarışmaların TEKNOFEST kapsamında düzenlenmeye başlamasıyla ulaşılan öğrenci ve takım sayılarının önemli oranda arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca öğrencilerimiz, geliştirmiş oldukları araç ve teknolojileri TEKNOFEST kapsamında 7'den 77'ye 1 milyondan fazla ziyaretçi ile tanıştırma imkanına kavuşmuştur. Böylece halkımızın gençlerimize olan güveni pekişmiş, gençlerimizin de motivasyonu önemli ölçüde yükselmiştir.

Son derece üzüntü ile karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların aksine ilgili yarışlar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onları teşvik için ödül desteğinde bulunmak ve yarışma organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK'ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması mümkün değildir.

Gençlerimizin dünyada söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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