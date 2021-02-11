TÜBİTAK'tan patentli ürünler için sanayiye yüzde 75'e varan destek

TÜBİTAK'ın üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (teknoparklarda) geliştirilen patentli teknolojilerin sanayi kuruluşlarınca edinimine ilişkin masraflar için sanayiye destek vereceği bildirildi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında, patentlerin kullanım haklarını lisanslayan veya devir yoluyla kullanım haklarını tamamen sahiplenen sanayi kuruluşlarının, patent sahibine ödeyecekleri tutarların yaklaşık yüzde 75'ini TÜBİTAK'tan geri alabileceğini belirtti.

Kılıç, lisans veya devir yoluyla alınan patentlerin uygulamasına yönelik olarak sanayi kuruluşunun, patent alınan kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına dair harcama ve giderlerin de destekleneceğini aktardı.

Çağrı kapsamında bir müşteri kuruluş en az bir teknoloji sağlayıcı kuruluşun ortak başvurularının kabul edileceğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"En fazla 60 aya kadar sürebilecek destek kapsamında, maksimum 2 milyon TL destek alınabilecektir. Bu çağrı kapsamında KOBİ'ler maksimum yüzde 75'e kadar, büyük şirketler ise maksimum yüzde 60'a kadar destekten yararlanabilecekler. Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi güçlü altyapısı, araştırmacı kadrosunun tecrübesi ve bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya önemli bir patent portföyü çıkarmıştır. Üretilen bilginin sanayiye aktarılması noktasında Erciyes Üniversitesi patent portföyündeki (store.erciyestto.com) buluşlar ile sektöründe pek çok üretici önemli bir rekabet avantajı elde edebilecektir. Erciyes Üniversitesi patent portföyünde yer alan teknolojileri, 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında sanayi kuruluşları lisans veya devir yoluyla bu teknolojileri ticarileştirme şansına sahip olabilecektir. Kayseri'deki sanayi kuruluşlarını TÜBİTAK'ın 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında Erciyes Üniversitesi teknolojilerini ticarileştirmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin