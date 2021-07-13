TÜBİTAK'tan Öğretim Üyemize Proje Desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK'tan Öğretim Üyemize Proje Desteği

TÜBİTAK'tan Öğretim Üyemize Proje Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş yürütücülüğünde sunulan "Güney Doğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Proje kapsamında değişen iklim koşulları altında ve balıkçılık açısından son derece önemli olan Güney Doğu Karadeniz ekosisteminde doğal fitoplankton örneklerinde ilk defa mevsimsel olarak yürütülecek inkübasyon deneyleri ile CO2 zenginleştirmesinin (360 ppm, 600 ppm, 760 ppm) ve sıcaklık değişimlerinin fitoplankton birincil üretimi ve komunite yapısı üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, C-14 inkübasyon deneyleri ile fitoplankton boy gruplarına (pikofitoplankton, nanofitoplankton ve mikrofitoplankton) ait birincil üretim miktarları belirlenecek. Böylelikle farklı boy gruplarının mevsimsel ölçekte birincil üretime yaptıkları katkı ile gerek fitoplankton canlı kütlesi ile gerekse CO2 zenginleştirmesi ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak birincil üretim miktarlarının nasıl değişeceği de ortaya konulacak.

Proje çıktıları Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimine önemli katkılar sağlayacağı gibi elde edilecek sonuçlar 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre konularında planlanan hedef ve politikalara ışık tutacak. Mevcut proje kapsamında iklim değişikliği, CO2 salınımı (sera gazı) ve iklim değişikliğine uyum kapsamında Karadeniz ekosistemi için ileriye dönük projeksiyonlar ve yeni projeler üretme potansiyeli bulunuyor.

Projede Üniversitemiz öğretim üyelerinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan araştırmacılar da yer alıyor. Bu kapsamda Üniversitemizden ilgili projede Doç. Dr. Ülgen Aytan, Doç. Dr. Kenan Gedik, Doç. Dr. Serdar Dizman ve Dr. Öğr. Üyesi Tanju Mutlu; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şahin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Kimya Yüksek Mühendisi Dilek Fidan araştırmacı olarak görev yapacak.

Projenin süresi 24 ay olup toplam bütçesi 718. 497, 60 liradır. Üniversitemiz ve Karadeniz ekosisteminin geleceği adına bu önemli proje için hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜBİTAK'tan Öğretim Üyemize Proje Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:19:02. #1.15#

title