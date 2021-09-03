TÜBİTAK'tan KTÜN öğrencilerine proje desteği
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TÜBİTAK'tan KTÜN öğrencilerine proje desteği

TÜBİTAK'tan KTÜN öğrencilerine proje desteği
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen, "2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" 2021 yılı 1.dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen, "2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" 2021 yılı 1.dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Durdu danışmanlığında Furkan Enes Kocak ve Ahmet Bilal Karakuş'un "Agv Robotlarda Kontrol Kartı ve Batarya Yönetim Sistemi" projesi, Kevser Düzyol, Gamze Öztürk ve Mahmut Karaaslan'ın "Hedef Optimum Kavşak RACLAB" projesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bağcı danışmanlığında Fatma Gökçen Göktaş'ın "Hidrodinamik Yağlamalı Yataklama Özelliğine Sahip Taşlama Tezgahlarında İşletme Şartlarında Oluşan Sürtünmenin Azaltılma Yöntemlerinin İncelenmesi" projesi TÜBİTAK'tan destek alacak.

TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen programa ön lisans öğrencileri de dahil edilerek 2. ve 3. dönem çağrılar ilerleyen süreçte farklı alanlarda başvuruya açık hale gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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