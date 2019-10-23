TÜBİTAK'tan bilim dergileri için satış ihalesi

23.10.2019 08:48

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yayımladığı Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.



TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde 12 ay süreyle satışını kapsayan ihale açık artırma ve eksiltme usulüyle yapılacak.



İsteklilere aylık olmak üzere 22 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik, 62 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.



Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara-Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale, 8 Kasım saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.



Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

Kaynak: AA