TÜBİTAK'tan Aşı Çalışmalarına Aylık 6 bin Liraya Kadar Burs Desteği
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Koronavirüs, Teknoloji

TÜBİTAK'tan Aşı Çalışmalarına Aylık 6 bin Liraya Kadar Burs Desteği

TÜBİTAK başta Covid-19 olmak üzere hastalıklar üzerine aşı ve ilaç çalışmaları yapmak isteyenler için bir Ar-Ge çalışması başlatıyor.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
TÜBİTAK'tan Aşı Çalışmalarına Aylık 6 bin Liraya Kadar Burs Desteği

TÜBİTAK başta Covid-19 olmak üzere hastalıklar üzerine aşı ve ilaç çalışmaları yapmak isteyenler için bir Ar-Ge çalışması başlatıyor. "TÜBİTAK STAR Burs Programı" kapsamında araştırmacılara 6 bin liraya kadar aylık burs desteği sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurulan ve "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı" adı verilen yeni bir çalışma, tıp alanında çalışmak isteyenlerini önünü açıyor. Öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine Covid-19'a yönelik araştırma süreçlerine stajyer programı başlatıldı.

"Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık."

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda çalışma yaptıklarını dile getiren Bakan Varank, Kovid-19'un tedavisine yönelik araştırma yapmak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz"

Ayrıca Bakan, "covid19.tubitak.gov.tr" üzerinden virüs istatistiklerini, Türkiye'nin bu alandaki birikimleri ve yetkinlikleri, bilimsel kaynaklar, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri gibi bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Kaynak: Tamindir

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