TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Haberler » 3. Sayfa » TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı - Haberler

TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 5'i mahrem sorumlu, 16'sı TÜBİTAK personeli olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

04.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:27
TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 5'i mahrem sorumlu, 16'sı TÜBİTAK personeli olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen TÜBİTAK personeline yönelik yapılan çalışmalarda bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda örgütle irtibatları tespit edilen 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem sorumlu olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler