TÜBİTAK'taki FETÖ yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

04.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 5'i mahrem sorumlu, 16'sı TÜBİTAK personeli olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen TÜBİTAK personeline yönelik yapılan çalışmalarda bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda örgütle irtibatları tespit edilen 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem sorumlu olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA