TÜBİTAK'ta Kutup Günleri Başlıyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ve 2. Kutup Şenliği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenecek.

5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı konusunda uzman araştırmacıları bir araya getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teşrifleriyle onurlandıracağı 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 30 Kasım'da yapılacak. Hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'nda çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen araştırmacıların her yıl düzenli olarak bir araya geldiği Çalıştay, sabah 9'da başlayıp 18. 30'a kadar devam edecek. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açılış konuşmasını yapacağı çalıştayda İspanyol Alcala Üniversitesi'nden Dr. Josabel Belliure da uzmanı olduğu " Antarktika'da İklim Değişikliği ve Canlılara Etkisi" konusunda özel bir sunum gerçekleştirecek.

Moderatörlüğünü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in yapacağı "1 Aralık Antarktika Günü" oturumunda ise SCAR Başkanı Prof. Yeadong Kim, COMNAP Başkanı Dr. Antonio Quesada, CCAMLR Başkanı Dr. Jakob Granit ve Fulbright Arctic Başkanı Prof. Paul Arthur Berkman konuşmacı olarak yer alacak.

2. Kutup Şenliği kapılarını açıyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılacağı 2. Kutup Şenliği ise 1 Aralık'ta TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenecek.

Şenlikte kutuplarda bilimsel araştırmalar yapmış bilim insanları tarafından verilecek popüler kutup bilimleri seminerleri ile kutuplarda çekilmiş Türk belgesellerinin gösterimi yapılacak. 2. Kutup Şenliği'nin iki bin metrekarelik ana çadırı içerisinde ise çeşitli atölyeler, oyunlar, sergiler ve tanıtımlar da yer alacak.

Şenlikte, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi, Van'dan Kutuplara Yağlı Boya Sergisi ve Türk Bilim İnsanları Tarafından Kutuplarda Çekilmiş Fotoğraf Sergisi gün boyu gezilebilecek.

Şenlik boyunca Antalya Bilim Merkezi, Bilim Üsküdar, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri kutup bilimleriyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ayrıca, ziyaretçiler Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Kutuplar, Fotoğraf Anı Köşesi, 3 Boyutlu Kutup Canlıları Etkileşim Alanı, Bilim Çocuk Dergisi Antarktika Maceraları Çizgi Romanı Okuma Alanı, Yeşil Sahne ile Kutuplarda Fotoğraf Çekimi ve Canlı Müzik ile eğlenceli anlar yaşayacak. Ayrıca kutup temalı TÜBİTAK kitaplarının da özel indirimli satışa sunulacağı bir bölüm de yer alıyor.

7'den 70'e herkese kapılarını açan 2. Kutup Şenliği'ne, Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapıldı. Şenliğe Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Uşak, Van'dan iki binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

2. Kutup Şenliği'nde pandemi önlemleri üst düzey alınmış olup, girişte aşı kartı veya HES kodu incelemesi yapılacak.

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