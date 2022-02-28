STAR projesi ne demek? STAR açılımı nedir? Tübitak STAR projesi nedir? STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ne demek? STAR burs programına nasıl başvuru yapılır?

STAR AÇILIMI NEDİR?

STAR "Stajyer Araştırmacı Burs Programı" demektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Gençlerimize TÜBİTAK'la ilgili bir müjdemiz daha var. STAR dediğimiz Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı yeniden açıyoruz.

Gençlerimiz maddi katkının ötesinde bilim ve teknoloji alanlarında araştırma yapacak, kıymeti parayla ölçülemeyecek tecrübeler edinecekler. Hayırlı olsun."

STAR BURS PROGRAMI NEDİR?

Stajyer programından da bahseden Erdoğan, "Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık. Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

TÜBİTAK STAR PROJESİ NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmış ve Proje tabanlı bu burs programına 12.709 öğrenci başvuru yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere 1.500 lisans öğrencisi STAR programına kabul edildi. Desteklenen öğrencilerimiz araştırma ekosistemine erken aşamada dahil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL burs aldı.

Proje yürütücüleri ve öğrencilerden gelen yoğun talep ve araştırma ekosisteminin ihtiyaçları doğrultusunda proje tabanlı araştırma heyecanını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ülkemizde proje yapma çalışmalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamak amacıyla STAR Programının 2021 yılında bir kez daha lisans öğrencileri için çağrıya açılacağı duyurusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 27 Eylül 2021 tarihinde ilan edilmiştir.

STAR programının 2021 yılı başvuruları iki aşamada yürütülecek olup öncelikle 11-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma proje yürütücüleri başvuru sistemine girerek hangi projelerine hangi bölümden öğrenci talep edeceklerini sisteme eklemişler ve toplamda onaylı/geçerli 1286 proje başvurusu alınmıştır.

Başvuruların ikinci aşamasında ise proje yürütücüleri tarafından sisteme eklenen projelere aşağıdaki koşulları sağlayan lisans öğrencileri e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecektir:

Üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar

Üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar

Üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar

STAR programına dahil edilen proje listesine öğrenciler star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşabileceklerdir.

04 Ekim 2021 tarihinde açılacak olan başvuru sistemi 15 Ekim 2021 tarihi saat 23:59'a kadar öğrencilerin proje tercih işlemleri devam edecek olup sisteme sadece başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler erişebilecektir.

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BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

a. Başvuru Koşulları

i. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

ii. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

iii. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

iv. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

v. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

b. Başvuru Belgeleri

i. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

ii. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma

konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

iii. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu

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