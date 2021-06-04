TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin projesini dördüncü kez destekleyecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında geliştirdiği proje, dördüncü kez desteklenmeye layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında geliştirdiği proje, dördüncü kez desteklenmeye layık görüldü.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, eğitim fakültesi bünyesinde önceki yıllarda üç kez gerçekleştirilen "Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi" projesi, TÜBİTAK tarafından dördüncü kez desteklenecek.

TÜBİTAK "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında desteklenecek projenin yürütücülüğünü, eğitim fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Bursal yapacak.

Projenin uzman ekibini ise eğitim fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Serkan Buldur, Arş. Gör. Eren Yücel ile Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazan Yalçın Erik oluşturacak.

Proje 10 gün sürecek ve toplam 49 etkinlik üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan alanında uzman eğitmenlerin katkısıyla gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursal, "Proje kapsamında sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütülecek ve projede çeşitli disiplinlere ilişkin etkinlikler yer alacak. Hedef kitlesini ise Sivas'ta sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan 30 öğrenci oluşturacak. Projenin temel amacı katılımcıların bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırmak ve bilime bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde