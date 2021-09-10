TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen kanser araştırma çalışmalarını destekleyecek
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TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen kanser araştırma çalışmalarını destekleyecek

TÜBİTAK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürülen kanser araştırma çalışmalarını destekleyecek
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) sürdürülen kanser araştırma çalışmalarının, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destekleneceği bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) sürdürülen kanser araştırma çalışmalarının, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destekleneceği bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazlı Sökmen'in "Lipozomal Bodipyzom Taşıyıcı Nanoveziküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanser Üzerine Etkilerinin In-Vivo Araştırılması" ile Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Sayın'ın "Yeni Tip Benzamidlerin Sentezi ile Histon Deasetilaz (Hdac) İnhibitörü Olarak Mide Kanseri İlaç Tasarımı" başlıklı projeleri, 2021 yılı birinci döneminde, "TÜBİTAK-ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamına alındı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sökmen ve Sayın'a teşekkür belgesi verdi.

Yıldız, üniversite bünyesinde 2018 yılında kanser çalışma grubu oluşturulduğunu hatırlatarak, "O zamandan bu yana kansere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA gibi konularda çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kanserin tedavisinde yapay zeka teknolojisini kullanacaklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Amacımız, üniversitemizi ülkemizin bilim merkezlerinden biri haline getirmek. Geçen yıl kansere yönelik çalışmalar için 'İbn-i Sina Laboratuvarı'nı açmıştık. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Hocalarımızı çalışmalarından ve aldıkları destekten dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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