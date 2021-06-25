TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde
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TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde

TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden 20 özel yetenekli öğrenci, 'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları' destekleme programı kapsamında Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nden 20 özel yetenekli öğrenci, 'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları' destekleme programı kapsamında Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Burada özel yetenekli öğrencilere, Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Cankurt ve merkez çalışanı öğretim elemanları tarafından, üretim aşamaları, üretilen ürünler, Ar-Ge ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kayseri Çetin Şen Bilim Merkezi'nden Proje Yürütücüsü Eray Demirçelik, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Zirvede Bilim 2: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu" projelerindeki amaçlarının Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam etmekte olan özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak olduğunu kaydetti. Proje Yürütücüsü Demirçelik, "Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, farklı branşlarda değerli akademisyenlerimizce desteklenen projemiz, 21-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Projemiz kapsamında Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı, Koramaz Vadisi, Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi ve Kayseri kültür turu etkinliklerimizde, öğrencilerimize okul dışı öğrenme ortamlarını tanımaları ve eğlenerek öğrenme farkındalığının kazandırılması amaçlı bilim, kültür, spor ve sanat içerikli program uygulanmaktadır" dedi.

Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Cankurt ise TÜBİTAK destekleme programı kapsamında merkezlerini gezen özel yetenekli öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür etti. Doç. Dr. Hasan Cankurt, "Merkezimizi gezen özel yetenekli öğrencilere burada ürettiğimiz ürünler, üretim teknolojimiz ve laboratuvar çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Öğrencilerimizin merkezimize ve anlattıklarımıza olan ilgileri bizleri memnun etti" diye konuştu.

Ziyaretin ardından geleceğimiz olan öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, başarılı olabilmek için ezbercilikten uzak proje üreterek ve konulara bütünsel bakarak çalışmanın, eleştirel düşünmenin ve ders kitapları dışında okuma ile araştırma yapmanın önemine dikkat çekti ve öğrencilere başarıya ulaşmanın kritik noktalarına ilişkin önerilerde bulunduktan sonra sorulara cevap verdi. - KAYSERİ

TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde
TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde
TÜBİTAK Projesi Kapsamında Özel Yetenekli Öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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