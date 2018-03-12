Tübitak Projeleri Sergisi Açıldı

Samsun'da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri, sergisi açıldı.

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Salonu'nda düzenlenen sergide farklı kategorilerde 100 proje yer alıyor.

TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü, Prof. Hasan İçbudak, yaptığı açıklamada, başarılı olan projelerin nisan ayında Antalya'da bölgeyi temsil edeceğini söyledi.

Amaçlarının öğrencileri genç yaşta bilimsel düşünceye yöneltmek olduğunu belirten İçbudak, "Ülkemizde bilimi ve teknolojiyi geliştirmenin en güzel yollarından birinin genç beyinleri sayısının artırmaktan geçiyor. Bu projeler ile bilimsel düşünceyi tabana yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sergi, 15 Mart'ta dereceye giren projelerin ödül töreni ile sona erecek.