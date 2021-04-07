TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Ulaş Kaymakamı Nayman'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Ulaş Kaymakamı Nayman'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Ulaş Kaymakamı Nayman'ı ziyaret etti

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a ziyarette bulundu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a ziyarette bulundu.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Okul Müdürü Ali Işıkver ve Müdür Yardımcısı Gamze Arpa ile Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Nayman, Işıkver'den proje hakkında bilgi aldı.

Işıkver, 12 bölgede 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri bölge yarışmasına Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 12 alanda 180 projenin davet edildiğini söyledi.

Sivas'ın 42 proje ile temsil edildiğini aktaran Işıkver, öğrenciler Aysima Begüm Göçgün ve Busenur Demirbaş'ın Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hayrettin Avan danışmanlığında Türk Dili ve Edebiyatı Kültürel Miras Tematik Alanı'nda sundukları "Halk Dilinde Topoğrafya" projesiyle bölge üçüncüsü olduklarını aktardı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Nayman, ilerleyen yıllarda öğrencilerden tüm branşlarda Türkiye derecesi beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Ulaş Kaymakamı Nayman'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:09:11. #1.16#
title