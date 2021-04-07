TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler Ulaş Kaymakamı Nayman'ı ziyaret etti

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a ziyarette bulundu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'a ziyarette bulundu.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Okul Müdürü Ali Işıkver ve Müdür Yardımcısı Gamze Arpa ile Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Nayman, Işıkver'den proje hakkında bilgi aldı.

Işıkver, 12 bölgede 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri bölge yarışmasına Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 12 alanda 180 projenin davet edildiğini söyledi.

Sivas'ın 42 proje ile temsil edildiğini aktaran Işıkver, öğrenciler Aysima Begüm Göçgün ve Busenur Demirbaş'ın Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Hayrettin Avan danışmanlığında Türk Dili ve Edebiyatı Kültürel Miras Tematik Alanı'nda sundukları "Halk Dilinde Topoğrafya" projesiyle bölge üçüncüsü olduklarını aktardı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Nayman, ilerleyen yıllarda öğrencilerden tüm branşlarda Türkiye derecesi beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban