Tübitak personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Tübitak 90 personel alımında son başvuru süresi uzatıldı mı?
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Tübitak personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Tübitak 90 personel alımında son başvuru süresi uzatıldı mı?

20.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:42
Tübitak personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Tübitak 90 personel alımında son başvuru süresi uzatıldı mı?

TÜBİTAK, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Peki, son başvuru tarihi uzatıldı mı? Detaylar haberimizde.

Yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK'ın 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Peki, TÜBİTAK 90 personel alımında son başvuru süresi ne zaman? Son başvuru tarihi hangi güne uzatıldı? Tüm detaylar haberimizde.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.

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