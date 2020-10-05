TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ne zaman yapılacak?
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TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ne zaman yapılacak?

05.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:43
TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ne zaman yapılacak?

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 2020 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 5 Ekim- 26 Ekim tarihleri arasında TÜBİTAK personel alımı yapacak!

TÜBİTAK personel alımı ilanı yayınlandı! Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 35 personel alacak! 5-26 Ekim 2020 tarihleri arasında TÜBİTAK personel alımı yapacak! Peki başvuru şartları ne olacak? Başvuru ne zamana kadar geçerli olacak?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmamak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek.

d) Araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

e) Analitik düşünebilen, değişime ve gelişime açık,

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve

uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

i) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAKTIR?

TÜBİTAK, 35 personel adayını 05-26 Ekim tarihleri arasında yapacaktır.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Haber Yorumları (2)
HÜSAM: personel alımı oluyo mu gercekten ya
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HÜSEYİNN: bende bu başvuruları bekliyodum ya
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500
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