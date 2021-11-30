TÜBİTAK Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Yılı Çağrı Duyuruları ve Proje Rehberleri Yayınlandı!

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 yılında da düzenlenecektir. Söz konusu yarışmalara başvurular, çağrı duyurularında belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb. tubitak. gov. tr) üzerinden alınacaktır.

Yarışmalar hakkında detaylı bilgi almak, çağrı duyurularına ve proje rehberlerine ulaşmak için ilgili yarışma adına tıklayınız.

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 2242 Üniversite Öğrencileri Kutup Araştırma Proje Yarışmaları

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